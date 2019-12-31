Haberler » Dünya » Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı - Haberler

Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı

42 yaşındaki felçli hasta Ana Estrada, ötanaziyi yasa dışı kabul eden Peru’da, yasa değişikliği için tekerlekli sandalyesinde kampanya yürütüyor.

31.12.2019 07:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:49 Perulu felç hasta ötanazi hakkı için Katolik ülkede kampanya başlattı
Ölümcül hastalığı nedeniyle neredeyse tamamen felç olan 42 yaşındaki Perulu Ana Estrada, kendi vücudunda mahkum olduğunu söyleyerek, hayatına son vermek için yetkililerden izin bekliyor.

Estrada, tıbbi intihar olarak da anılan ötanazinin yasak oldu Peru'da yasa değişikliği için tekerlekli sandalyesinde kampanya yürütüyor. 14 yaşındayken kas dokusunda iltihap üreten ve tedavisi olmayan Polimiyozit teşhisi konulan Estrada, 20 yaşına geldiğinde yürüyemeyecek kadar zayıftı ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Hastalığına rağmen Peru Papalık Katolik Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Estrada bir süre terapist olarak çalıştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

08:37   'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek' - Haberler
08:35   Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri? - Haberler
08:23   Malatya'da polis kanalları dinlenilen telsizler ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
08:17   Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
08:15   Dokuma fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı - Haberler
07:52   Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı! Büyük çapta maddi hasar oluştu - Haberler
07:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı - Haberler
07:24   Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Haberler
01:03   Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Haberler
00:02   Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı - Haberler
31.12.2019 08:51:06