Pervari'de kardan kapanan 30 köy yolu açıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, kardan kapanan 30 köy yolu, ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.

Pervari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, başlattıkları çalışmayla 30 köy yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şu ana kadar 30 köy yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz ve köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor" dedi.