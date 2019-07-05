05.07.2019 14:14
Haberler» Güncel» Haber

Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

Pervari

SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirilip, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


- Siirt
Kaynak: DHA
pervari, siirt, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:29   AÜ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi aldı
14:29   'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı
14:29   İstanbul'un en kapsamlı mahalle meclisleri Şişli'de düzenlendi
14:29   Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
14:29   Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
14:28   Başkan Seçer, Ürdün'e gidiyor
14:28   Antalya kavruldu