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Pervari'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siirt Pervari'de Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürütülen kampanya için ilçe halkı seferber oldu.

20.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:41
'de Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürütülen kampanya için ilçe halkı seferber oldu.
Pervari Kaymakamlığı öncülüğünde 10 gün önce başlatılan kampanyaya, Pervari ve Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyada 100 ton ceviz, 28 ton nar, 4 ton bal, 15 ton elma ve halk eğitim merkezindeki kursiyerlerin diktiği atkı, çorap, bere gibi giyim malzemelerinin bulunduğu 1 tır ve 2 kamyon dolusu malzeme ile 100 bin lira toplandı.
Kaymakam Musa Aydemir, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pervari halkının her zaman devletinin yanında olduğunu vurgulayarak "Barış Pınarı Harekatı'na destek için tüm ilçe halkı bir araya gelerek seferber oldu. Esnafımız bir günlük hasılatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Öğrencilerimiz destek mektupları yazdı. " ifadesini kullandı.
Daha sonra destekleri taşıyan araçlar bölgeye uğurlandı, 100 bin liranın ise Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.
Pervari'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

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Kaynak: AA


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