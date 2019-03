- Pervari ve Şirvan köy yollarında heyelan

Kaynak: İHA

- Pervari ve Şirvan köy yollarında heyelanSİİRT - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köy yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik Bombat Mahallesinde ve Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köy yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Her iki ilçede meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Şirvan ve Pervari ilçelerinde köy yollarında heyelan olması nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini, uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. Canpolat, "Bölgede yoğun kar yağışları neticesinde sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı her hangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.