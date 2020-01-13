Haberler » Dünya » Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu - Haberler
BBC

Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu

Pakistan'da Lahore Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetten suçlu bulunan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezası kararını bozdu.

13.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:45Pervez Müşerref - Eski Pakistan Cumhurbaşkanı hakkında verilen idam kararı bozuldu

'da Lahore Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetten suçlu bulunan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezası kararını bozdu.

Lahore Yüksek Mahkemesi bu karara gerekçe olarak, hükmü veren özel mahkemenin anayasaya aykırı bir şekilde oluşturulmasını gösterdi.

Fransız ajansı AFP'ye konuşan Savcı Iştiak Khan, mahkemenin kararının "Pervez Müşerref'in özgür bir adam" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Pervez Müşerref 1999'da Pakistan Genelkurmay Başkanıyken darbeyle yönetime el koymuş ve yaklaşık 10 yıl ülkeyi yönetmişti.

Müşerref hakkındaki suçlamaların çoğu 2007'de ilan ettiği olağanüstü hal ile (OHAL) ilgiliydi.

OHAL kararı sonrası Pakistan'da protesto gösterileri düzenlenmşti.





Azil tehditleri sonrası 2008'de istifa eden ve 2016'da Pakistan'da ayrılmasına izin verilen Pervez Müşerref halen Birleşik Arap Emirlikeri'nin Dubai kentinde tedavi görüyor.

Pervez Müşerref, Aralık ayında kendisini yargılayan özel mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Müşerref bu mahkemenin Pakistan yasalarına aykırı bir şekilde oluşturulduğunu savunmuştu.


Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

18:39  Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz (2) - Haberler
18:39  Japon milyarder Maezawa, birlikte Ay'a yolculuk yapacak kız arkadaşı arıyor - Haberler
18:36  Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı - Haberler
18:33  İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haberler
18:31  UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
13.01.2020 18:44:54