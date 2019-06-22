Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "İstanbul" mektubunu yorumladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın İmralı Cezaevi'nden yolladığı 23 Haziran mesajını yorumladı. Buldan, HDP'nin seçim stratejisinde bir değişikliğinin olmadığını söyledi.

Teröristbaşı Öcalan, İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektupta HDP'ye 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde tarafsız olması için çağrı yaptı.

"TAKTİK ADIMLARINDA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

PKK elebaşının mesajını Twitter 'dan yorumlayan Pervin Buldan, "İki tarihsel blok arasında taraf olmamak ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik olarak seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

ÖCALAN'IN MESAJI

Abdullah Öcalan'ın, 18 Haziran'da İmralı'da yazdığı mektup, Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklandı. "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirten Özcan'ın paylaştığı mektuba göre, Öcalan, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler konusunda "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" mesajını paylaştı.

DEMİRTAŞ'IN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada "HDP'nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur." diyerek şu ifadelerini kullandı:

"Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP'nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir. Bugün için, Sn İmamoğlu 'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, "zorla güzellik" de olmaz."

Selahattin Demirtaş

AHMET TÜRK'TEN 23 HAZİRAN MESAJI

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk , İstanbul seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız. Biz oylarımızın anlamlı olması için çalışma yürütüyoruz. Oyumuzun sonuca etki etmesi için çabalıyoruz" dedi.