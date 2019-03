Pervin Ersoy'dan "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" Projesi

Kaynak: AA

Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un es¸i Pervin Ersoy, u¨lke turizmine katkı sagˆlamak ve farklı yardımlas¸ma derneklerine destek olmak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi bas¸lattı.Bizim C¸ocuklarımız Dayanıs¸ma Dernegˆi Kurucu U¨yesi ve Bas¸kan Yardımcısı olan Ersoy ile seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç , proje kapsamında u¨nlu¨ isimlerle birlikte Tu¨rkiye'nin 81 iline ku¨ltu¨r turları du¨zenleyecek.Yerel turizmi hareketlendirmeyi, Tu¨rkiye'yi bilinmeyen yo¨nleriyle tanıtmayı amac¸layan "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesinin detayları, Nişantaşı Galvin Ristorante'de gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında her s¸ehrin birkaç u¨nlu¨ isminin, kendi s¸ehrinde du¨zenlenecek tura katılacağını söyledi.Proje üzerinde yaklaşık 3 aydır çalıştıklarını aktaran Ersoy, bugüne kadar birçok isimle anlaşma sağladıklarını dile getirdi.Ersoy, Türkiye 'nin imajının yurt dışında farklı algılandığının altını çizerek, "Türkiye sürekli tanıtılıyor. İlk kez ben tanıtmayacağım ama biz başka bir bakış açısıyla daha farklı, güzel ve popüler bir şekilde Türkiye'yi anlatmak istedik. Bunu yaparken de o şehrin ünlüsüyle yapmak, daha kayda değer oluyor. Sanatçısıyla gidince o şehrin insanı da çok ilgileniyor. Proje yapmaya karar verdiğimizde Saffet'e gittik. Rotahane ve Sacred7 Travel olarak işe koyulduk ve Denizli 'den başlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.Kayıt yaptırarak belli bir ücret karşılığında gezilere katılımın sağlanabileceğini belirten Pervin Ersoy, şunları kaydetti:"Tu¨rkiye'nin tanıtımını, yurt dıs¸ında bilinirligˆini artırmayı, gezdigˆimiz s¸ehirlerin tarihi dokusunu, o¨ren yerlerini, mu¨zelerini, el is¸lemelerini, atalarımızdan kalan ve sahip c¸ıkmamız gereken tu¨m mirasımızı o¨n plana c¸ıkarmayı hedefliyoruz. Bu gezilerde her ilin mutfagˆını ve lezzetlerini de tanıtmak istiyoruz. Tu¨rkiye'nin her bir s¸ehri bas¸lı bas¸ına bir ku¨ltu¨rel miras ve hazine. Binlerce yıllık gec¸mis¸i olan bu toplumun ileri gitmesine bu gibi projelerle hep birlikte destek olacagˆız." dedi.İlk etapta 5 şehir gezilecekSaffet Emre Tonguç da 33 yıllık turizmci olduğunu anlatarak, "En sevdiğim yerlerden bir tanesi Denizli. Pamukkale , UNESCO'nun dünya kültürel mirasları listesine hem doğal hem tarihi miras olarak girmiştir. Dünyada böyle çok az sayıda yer vardır. Afrodisyas da var orada. Bu etkinliğin amaçlarından biri de bunlar gibi rotaların az bilinen detaylarını gün yüzüne çıkarmak." diye konuştu.Türkiye'nin çok büyük zenginliklere sahip, kültürlerin beşiği olan bir ülke olduğunu vurgulayan Tonguç, gezilerden elde edilecek gelirlerden farklı derneklere katkı sağlanacağını ifade etti.Şehirlerin dogˆal ve tarihi gu¨zellikleri, yerel degˆerleri, yeme-ic¸me du¨nyası, alıs¸kanlıkları ve ku¨ltu¨rel zenginliklerinin keşfedileceği, 20 günde bir gerçekleştirilecek turlar kapsamında, ilk durak 26 Mart'ta Denizli olacak.Denizli'nin ardından 10 Haziran'a kadar Adıyaman Diyarbakır ve Isparta bu rota ic¸inde yer alacak ve turlara eylülde tekrar başlanacak.Öncesinde, sırasında ve sonrasında projeye ait sosyal medya hesaplarının etkin kullanımının yapılacağı geziler 2-3 gu¨n sürecek ve gezilere katılım sınırlı sayıda olacak.Sacred7 Travel'ın paydaşlığında gerçekleştirilen "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesinden farklı yardımlas¸ma dernekleri de yararlanabilecek.