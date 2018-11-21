Pervin Ersoy, Tarihi Mekanları Gezdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:09



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:09

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde Vali Yardımcısı ve Yazıhan kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ile Battalgazi ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami, kale surları, Sanat Sokağı, Eski Malatya Yaşam Müzesi ile Tahtalı Hamam Müzesi'ni gezen Pervin Ersoy, Battalgazi ilçesini çok beğendi.Gezi sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, kente ilk kez geldiğini belirterek, şöyle devam etti:"Benim Malatya'ya ilk gelişim. Bugün biraz kısıtlı bir sürede gezdim ama gerçekten çok keyif alarak geziyorum. Malatya'yı çok gezip görmek lazım. En az 2-3 gün ayıracağıma da söz verdim. Poyraz Konağı Müzesi'ni gezdim, inanılmaz mükemmel bir müze. Çok canlı ve yaşayan bir tarih. Hatta orada çocuklarımı da getirmek istedim. Sordum da çocuklar geliyor mu, geziyorlar mı diye? .Bizler tamam geziyoruz, beğeniyoruz ama çocukların görüp gezmesi daha değerlidir. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı da çok harika. Ama hep aklıma çocuklar geliyor. Ben onlarla bütünleşince her şeyin daha büyük değer kazandığını düşünüyorum. Çok beğendim Malatya'yı. En yakın zamanda da Malatya'ya geleceğim. Tarihi ayağa kaldırmasını kesinlikle başarılı buluyorum. Keyifli bir heyet ile geziyorum."