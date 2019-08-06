PERYÖN'ün hikayesi diğer ülkelere ilham veriyor

İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde global bir boyut kazandı.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin Büyük Ödülü; 2019 itibariyle hali hazırda 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği EAPM - European Association for People Management, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanındı ve desteklendi. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri böylelikle EAPM'nin global anlamda desteklediği ilk ve tek ödül oldu.

PERYÖN, 8 Ekim 2019 tarihinde Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel'de düzenlenecek ödül töreninin İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının neticelendirilmesi aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Bob Morton'u jüri olarak ağırlayacak.

Türkiye'ye gelmeden önce süreçle ilgili konuşan Morton, "Türkiye'de insan yönetimi alanındaki çalışmaların profesyonelleşmesine önemli katkılar sunan PERYÖN'ün sadece kendi coğrafyasına değil EAPM'ye de yaptığı katkıya büyük değer veriyoruz. PERYÖN'ün İK alanının gelişimindeki liderliğini tanımak, bu başarılı hikayeyi tüm üyelerimize anlatmak için ödülü desteklemek istedik. İnsana Değerde Liderlik Kategorisi'nin değerlendirmeleri esnasında EAPM'yi temsil etmekten mutluluk duyacağım" dedi.

"Katılımcılara global görünüm fırsatı"

Değerlendirme sürecine katılan kurumların yakaladığı avantajlara da değinen Morton, "Katılımcıların çalışmaları endüstrisindeki en iyilerle kıyaslanacak ve EAPM üyeleri tarafından da tanınacak. Ödülü kazananlar ekiplerini ve çalışmalarını daha yakından analiz etme şansına erişecek. Ayrıca kazananlar PERYÖN'un yayınlarında, EAPM'in basın bültenlerinde, EAPM etkinliklerinde ve sosyal medyada yer alacak" dedi.

Değerlendirme sürecinde dikkat edecekleri hususları da özetleyen Morton, "İnsan bilimine ve kanıtlarına dayalı kararlar alanlar, yıllık değerlendirme yerine yöneticiler ve ekipleriyle düzenli görüşmeler yapanlar, mobil İK ve esnek çalışma modellerine ağırlık verenler, organizasyon sağlığına ve pozitif iş gücüne odaklananlar, düzenlenen katılım anketleriyle iç ve dış tedbirler alanlar ve işveren markasının gücünü doğru analiz eden İK uygulamalarını inceleyeceğiz" dedi.

EAPM'nin sürece sunacağı katkıdan dolayı çok mutlu olduklarını anlatan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "En büyük ödülümüz olan 'İnsana Değerde Liderlik' artık Avrupa çatı derneğimiz tarafından da tanınıyor. İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının neticelendirilmesi aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Sayın Bob Morton'u jürimiz olarak ağırlayacağız. Kendisinin sürecimizi küresel bakış açısı ile zenginleştireceğine inanıyorum. Katılımcı kurumlara daha global bir alan sağlayan ödüllerin törenini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.