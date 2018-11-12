12 Kasım 2018, 16:51

Lüks Otomobile Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otomobile tutunarak yokuş yukarı seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otomobile tutunarak seyreden 11 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntülerin çekildiği yer Beşiktaş Bebek Yokuşu. 11 patenli genç yokuş yukarı ilerleyen üstü açık bir otomobilin etrafını sardı. Otomobile tututan gençler yokuş yukarı yolculuk etti.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ TEHLİKEYE NEDEN OLDU

Gençler, karşı yönden gelen bir otomobil nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bebek,İstanbul,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51



YORUMLAR (5)
OSMANFORD: no panik efsane yorum yapmışsın ahah :D
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DERSİMLİ: dersimspor şampiyon.
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DİYAR: Guney doğuda olsa şaşırırdım isdanbulda normaldır ehliyet kursu yapıyorlar
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TRAFİK: devlet ceza yazınca derlerki devletin parası bitmiş para topluyor,lan salak kurala uy ceza ödeme
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