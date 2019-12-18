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"Pes etmeyin" demişti Hatice anneyi tebrik etti

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileleri ziyaret ederken annelere 'Pes etmeyin' diyen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı Şenay Başak, eylemin 98'inci gününde evladına kavuşan Hatice Ceylan'ı görüntülü arayarak tebrik etti.

18.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:47
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileleri ziyaret ederken annelere 'Pes etmeyin' diyen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı Şenay Başak, eylemin 98'inci gününde evladına kavuşan Hatice Ceylan'ı görüntülü arayarak tebrik etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere, eylemlerinin 58'inci gününde destek ziyaretinde bulunan Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği üyeleri, evlat nöbetinin 98'inci gününde oğluna kavuşan Hatice Ceylanı görüntü arayarak tebrik etti. Arama sırasında duygulu anlar yaşan anneler gözyaşlarına hakim olamazken, Başak, annelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve Ankara'da önemli bir desteğe sahip olduklarını belirterek diğer annelerin de evlatlarına kavuşmasını diledi.

"Pes etmedik çocuklarımıza kavuştuk"

Hatice Ceylan ise dernek üyeleri ve Ankara annelerine teşekkür ederek sürekli kendilerine destek verdiklerini söyledi. Ceylan, "Bize pes etmeyin diyordu, pes etmedik, ben amacıma ulaştım, çocuğuma kavuştum. Rabbim diğer annelere de bunu yaşatsın. Ankara'dan gelmişlerdi destek için. Allah hepsinden razı olsun. Diğer annelerde pes etmesinler" dedi. - DİYARBAKIR

Hatice Çarpar, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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