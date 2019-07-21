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Peş peşe 'Boğaz'dan geçtiler

İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti.

21.07.2019 10:12 Peş peşe
İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait  908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında  peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.


Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel

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