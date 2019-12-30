Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi

Zanlının Tepecik Eğitim Araştırma hastanesi morg çıkışından ambülansa alınmasıPolis eskortu eşliğinde Yeşilyurt Eğitim Araştırma hastanesine nakliZanlının ambülanstan indirilip acil servise alınmasıHastane görüntüleri İZMİR - İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Zanlı, tedavisinin yapılması için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA