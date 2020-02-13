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Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

Son dakika: Akdeniz ve Elazığ peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de yerin 11 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

13.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:25

ve 'da peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri göre, Akdeniz'de saat 19.20 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.40 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ELAZIĞ DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Akdeniz'deki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da 3.9 şiddetindeki depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30 sularında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

Akdeniz, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel


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