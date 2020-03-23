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Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı. Ülkede, 20 Şubat'ta hastaneye başvuran ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia, 1 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

23.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana dek 16 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 370 bini aştı. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya 'da ise ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken, bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

"1 NUMARALI HASTA" TABURCU OLDU

İtalyan basınında yer alan habere göre; 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu oldu.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜLDÜ

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki sayılarda düşüş yaşandığına dikkati çekerek, tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyledi. Gallera, yeni bin 555 vaka görüldüğünü, son 24 saatte ölenlerin sayısının 320 olduğunu ifade etti. Bölgede dün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361 idi.

ÖLÜ SAYISI 6 BİNİ AŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısı ise 50 bin 418'e ulaştı.

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Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti

Haberin Videosu :

İtalya'da peş peşe gelen kötü haberlerin ardından sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel

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