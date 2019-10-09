Peşin işlemler arttı, hacmi taksit yarattı

Ofiste çalışmak yerine kendini deniz kenarına atmayı tercih eden vatandaş, yaz aylarında taksitliden çok peşin tatil yapmayı tercih etti.

Almanya'nın en değerli finans kuruluşu ve Frankfurt Borsası'nda işlem gören ilk 30 teknoloji şirketinden biri olan Wirecard AG çatısı altında faaliyet gösteren Wirecard Türkiye'nin turizme yönelik hizmet veren işyerlerini göz önünde bulundurarak yaptığı analizlere göre, 2019 yazında taksitliden çok peşin tatil yapmayı tercih ettik ve tatil için en çok Ağustos ayında para harcadık.

2019 yaz sezonunda bilet satış işlemlerinin yüzde 94'ünün, konaklama harcamalarının ise, geçtiğimiz seneye oranla yüzde 10'luk bir artışla, yüzde 89'unun peşin ödeme ile gerçekleştiğini gösteriyor. Peşin ödemede psikolojik sınırı 500 TL olarak ortaya koyan verilere göre, ağırlıkla 3.000 TL ve üstü tutarlar taksitlendirildi. Konaklama harcamalarında ise en çok 3 taksit tercih edildi. Taksitli işlem adetleri düşük görünse de gerçekleşen cironun yaklaşık yarısının taksitle gerçekleşmesitaksitli işlemlerin turizm için kritik bir önem taşıdığını gösteriyor. Kullanılan sadakat programlarına bakıldığında ise tüm sadakat programlarına ait kredi kartlarıyla taksitli işlem yapıldığını söylemek mümkün.

HER 10 İŞLEMDEN BİRİ, BANKA KARTIYLA GERÇEKLEŞİYOR

Online alışverişlerde yaşanan banka kartıyla alışveriş artışı, turizmde de kendisini göstermiş durumda. 2018'de yüzde 6,98 olarak kaydedilen banka kartı kullanımı 2019 yazında yüzde 9,29 olarak gerçekleşti. Buna göre her 10 işlemden biri banka hesap kartıyla gerçekleştirildi.