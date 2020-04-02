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Peskov-Moskova ile Riyad arasında petrol görüşmesi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Suudi Arabistan arasında, küresel petrol piyasalarındaki mevcut duruma ilişkin olarak bir görüşme yapılmadığını söyledi.

02.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:13
Peskov-Moskova ile Riyad arasında petrol görüşmesi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Suudi Arabistan arasında, küresel petrol piyasalarındaki mevcut duruma ilişkin olarak bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Peskov, en azından önümüzdeki iki günde de iki ülke arasında petrol gündemli bir göreşme planlanmadığının altını çizdi. Kremlin Sözcüsü, bununla birlikte. Rusya Enerji Bakanlığı'nın Suudi muhataplarıyla görüşmekte olduğunu da vurguladı.

Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun daha önce üzerinde uzlaştığı üretim kısıntısı anlaşmasının yerini alacak bir başka anlaşma üzerinde de hiç konuşulmadığını söyledi.

Petrol piyasalarındaki geişmelerden hiç kimsenin "mutlu olmadığını" da vurgulayan Peskov, bu konunun, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin arasındaki görüşmenin konularından yalnızca bir tanesi olduğuna da dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Rusya, Ekonomi
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