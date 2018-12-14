Peskov: Putin ve Trump'ın Görüşmelerine Hazırız

- Rusya
Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov
, Rusya'nın, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri
liderleri Vladimir Putin
ve Donald Trump
ile acil konularda görüşmek üzere diğer seviyelerde toplantılar arasında görüşmelere hazır olduğunu belirtti.
Peskov yaptığı açıklamada "Bu toplantının hem Moskova
hem de Washington
için eşit derecede gerekli olduğunu biliyoruz. Elbette, böyle bir duruş, yargılama sürecinin seyrini ve Rusya Federasyonu
devlet sınırının ihlal edenleri hakkında yürütülen soruşturmanın ihlali için bir dayanak teşkil edemez" dedi.
Basın sözcüsü açıklamalarında "Hem iki ülkemiz hem de stratejik güvenlik konuları ile ilgili acil konuların konuşulması için çeşitli düzeylerdeki diğer toplantıların yanı sıra en üst düzeyde ikili bir toplantıya hazırız" ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu,Donald Trump,Vladimir Putin
14 Aralık 2018 Cuma 18:44