Pet İzmir 2019 Başladı

Evcil dostların barınma, beslenme ve bakımına yönelik en doğru bilgi ve ürünlerin paylaşıldığı organizasyon Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde 4 gün sürecek. TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, fuarın en trend ürün ve bilgilerin paylaşıldığı doğru bir platform olduğunu söyledi.

Evcil hayvan dostlarının merakla beklediği gelmesini iple çektiği günler geldi. TEMA Fuarcılık tarafından düzenlenen Pet İzmir 2019, İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı başladı. Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'ndeki açılış heyecanını katılımcılar ve davetliler birlikte yaşadı. Açılışta Konuşan TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, evcil hayvanlar ve dostlarının hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik fuarı 3. kez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

CAN DOSTLARIN DOĞRU PLATFORMU

Karslı, "Sevimli bir kedi yavru bir köpek ya da güne mükemmel kuş sesleri ile başlamak isteyen herkes evcil hayvan edinme konusunda isteklidir. Bu istek aslında beden ve ruh sağlığına olumlu yansıyacak bir dostluğun eşiğidir. Bu dostluğun başlatılması ve sürdürülmesi iyi planlanmalıdır. Bu dostlukların güçlü olması ve neşeli geçmesini sağlamak için Pet İzmir katılımcılarımız burada. En yetkin uzmanlar en güncel bilgilerini sunmak için fuarımızda. Katılımcılarımız en trend ürünlerini evcil hayvan dostlarının emrine sunmak için hazır. Bu doğru iletişim platformuna herkesi davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından iyi dileklerle Pet İzmir 2019, İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler birbirinden özel stantları ziyaret etmeye başladı. Bu sene fuara pet sektöründen 72 seçkin firma ve 100'ün üzerinde marka katıldı. Kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. En son çıkan evcil hayvan gıdaları, pet aksesuarları, bakım ürünleri, kuş oyuncakları fuarda ziyaretçiler ile buluşturuldu. Evcil hayvanların yer aldığı fuarda kedi köpekten balığa, sürüngenlerden papağana çok sayıda farklı cins hayvan Egelilerin ilgi odağı oldu.

CAN DOSTLAR İÇİN PROJELER ÜRETİLİYOR

Sokak hayvanlarının barınması, beslenmesi ve bakımlarını gerçekleştiren Bayraklı Belediyesi Barınağı ücretsiz sahiplendirmeler yaptırıyor. Hayvan severlerin dikkatle takip ettiği, Hayvanlar İçin Projeler Derneği ( HİPDER ) devam eden projeleri ve hayata geçirecekleri projeleri için yeni paydaş arayışlarını fuar kapsamında sürdürüyorlar.

EĞLENCE ZİRVE YAPIYOR

Türkiye'nin beğenerek izlediği televizyon show programı Yetenek Sizsiniz'de ünlenen Tarçın ve Müdür'ün gösterisi fuar boyunca hayvan severlerle buluşacak.İtaat, Koruma,Çeviklik ve Kurtarma Gösterisi can dostların ilgi ile izleyeceği gösterilerin başında yer alıyor. Pet Kuaför Show bakım sevenlerin ilgisini çekiyor. Çocuklar kimya deneyleri yapıyor. Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması kedi severleri buluşturacak. FCİ 7.Köpek Özel Grup Yarışmaları katılımcıları heyecanlandıracağa benziyor.

Evcil Hayvan dostlarının Ege Zirvesi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezinde 4 gün sürecek. Organizasyon her gün 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 24 Mart 2019 akşamı tamamlanacak organizasyonu yaklaşık 20 bin kişi ziyaret edecek.

Kaynak: Bültenler