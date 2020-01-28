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Pet shop mağazasında yangın çıktı

Yozgat'ta pet shop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş telef oldu.

28.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:08
'ta pet shop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş telef oldu.
Abide İş Hanı'nda Şaban 'e ait pet shop'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen mağazada, kafeslerde bulunan çok sayıda kuş telef oldu.
İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini söyledi.
Gözyaşlarını tutamayan Erdemir'in eşi Serpil Erdemir de iş yerinden 5 nüfusun geçimini sağladığını ifade etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Pet shop mağazasında yangın çıktı

Erdemir, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


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