Pet şişe kafesleri caddelerde yerini alıyor

İnegöl Belediyesi'nin 'geleceğini çöpe atma, pet şişeni kafese at' sloganıyla başlattığı proje kapsamında, sarı renkli pet şişe kafesleri caddelerde yerini almaya başladı. Uygulama ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.



Temizlik konusunda çeşitli faaliyetler yürüten İnegöl Belediyesi, bugün yeni bir uygulamanın startını verdi. 'Geleceğini çöpe atma, pet şişeni kafese at' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan pet şişe kafesleri, caddelerde yerini almaya başladı.



Uygulama ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde iki noktada gerçekleştirildi. İnsan yoğunluğunun olduğu bölgelerde belirli aralıklarla uygulanacak pet şişe kafeslerinin ilk konuşlandırıldığı bölgede Belediye Başkanı Alper Taban konuya ilişkin bir açıklama yapıp projeyi tanıttı.



Başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan Taban, "Bugün geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bilinci arttırmak üzere başlatmış olduğumuz uygulamayı hem yerinde görelim, hem de vatandaşlarımıza tanıtalım istedik. 'Geleceğini çöpe atma, pet şişeni kafese at' şeklinde arkadaşlarımız sloganla bunları ilçe halkımıza duyurmak istedik. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün eliyle oluşturulmuş olan bu plastik atık kafesleri, şehrimizin belirli noktalarına yerleştirilerek vatandaşımızın kullanımına sunmuş oluyoruz. Şu anda iki noktaya yerleştirdik. Bir tane ek hizmet binamızın önünde, bir tanesi de bulunduğumuz noktada Atatürk Bulvarının üzerinde. Arkadaşlarımız bunları farklı farklı, özellikle yaşam alanlarının yoğun olduğu bölgelere yerleştirerek bu çalışmayı gerçekleştiriyor" dedi.



90 geri dönüşüm konteyneri yenilendi



Başkan Taban, geri dönüşüm konteynerlerinin yenilendiği bilgisini de paylaşarak, "Şehrimizde bulunan geri dönüşüm konteynerleriyle ilgili de yenileme yapıldı. İlgili firma üzerinden eskimiş olan 90 adet geri dönüşüm konteynerimiz yenilendi. Geri dönüşüm poşetleriyle ilgili de yaşanan bir mesele var. Firmamız geri dönüşüm poşetlerini bırakıyor, ancak bazı vatandaşların fazla sayıda alması sonucu bazı vatandaşlarımız geri dönüşüm poşeti kalmadığını ifade ediyorlar. Bunun önüne geçebilmek için de ihtiyacımız olduğu kadarını bırakılan poşetlerden alırsak, herkes bu hizmetten faydalanır. İnşallah biz daha bilinçli bir toplum, beraberinde daha temiz bir şehri hayata geçirmek adına çalışmalarımıza düzenli şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

