Pet şişelerden hayvan barınağı yaptılar

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde, Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği (TEKMED) üyeleri, öğrencilerin de desteğiyle atık pet şişelerden 10 köpek barınağı yaptı. Barınaklar, ilçede sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakıldı.

TEKMED, ilçedeki öğrencilerin desteğiyle sokak hayvanlarına barınak yapımı için 2 bin 500 atık pet şişe topladı. Toplanan atık pet şişeleri kullanılarak 10 köpek barınağı yapıldı. Barınaklar Yeşilyurt Belediyesi'nin de desteği ile ilçede sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere bırakıldı. Desteklerinden dolayı TEKMED'e teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "Sıfır atık kapsamında günlük hayatımızın bir parçası haline gelen pet şişeler ile yapılan 10 köpek barınağını ilçe merkezi dışında sokak hayvanlarını korumak ve onları aç susuz bırakmamak için uygun bölgelere yerleştirdik. Bu vesile ile başta TEKMED Dernek Başkanı Müslüm Kaçmaz'a, Yeşilyurt Lisesi ve Yunus Emre İlköğretim okulu öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. TEKMED Dernek Başkanı Müslüm Kaçmaz ise, "Öğrencilerimiz ile birlikte 2019 yılında Polonya'ya gittik. Orada hayvan barınaklarını ziyaret ettik. Ziyarette oradaki öğrenciler ile atıklardan ne üretebiliriz şeklinde seminerimiz oldu. Daha sonra atık pet şişelerinden hayvan barınağı yapmayı planladık. İlk olarak bunu Yeşilyurt ilçemizde hayata geçirdik" diye konuştu.