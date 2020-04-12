PETA Asya'da hala açık vahşi hayvan pazarları için uyardı: Bir salgın riskini daha alamayız
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti ve uyarırda bulundu: "Bir salgın riskini daha alamayız"
12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:23
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti. Bangkok ve Tomohon şehirlerinde iki pazarın görüntülerini paylaşan dernek, satışı yapılan hayvanlara ve hijyen koşullarına dikkat çekti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Dünya