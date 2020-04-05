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Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için "Terbiyesiz, zavallı, defol" gibi ifadeler kullandı.

05.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:20

Gel Dese Aşk dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya, set işçileriyle çektiği koronavirüs klibinin ardından yeni bir olayla gündeme geldi.

"TERBİYESİZ, DEFOL"

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Petekkaya'nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

TWITTER VE INSTAGRAM HESAPLARI KAPANDI

Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erkan Petekkaya, Ekrem İmamoğlu, Instagram, Magazin, Güncel

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Erkan Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
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