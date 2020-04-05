Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz

Gel Dese Aşk dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya, set işçileriyle çektiği koronavirüs klibinin ardından yeni bir olayla gündeme geldi.

"TERBİYESİZ, DEFOL"

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Petekkaya'nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

TWITTER VE INSTAGRAM HESAPLARI KAPANDI

Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.