Peter Crouch Premier Lig Tarihinin En Güzel Gollerinden Birini Kaydediyor
2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı.
24.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:01
2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Manchester City, Peter Crouch, Stoke City, Spor