Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Peter Crouch Premier Lig Tarihinin En Güzel Gollerinden Birini Kaydediyor - Spor

Peter Crouch Premier Lig Tarihinin En Güzel Gollerinden Birini Kaydediyor

2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

24.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:01
2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Peter Crouch Premier Lig Tarihinin En Güzel Gollerinden Birini Kaydediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Manchester City, Peter Crouch, Stoke City, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
8TAŞ:8jk ye attığı gol de efsane. Hani 8-0 biten maçta. 5taşın 8taş olduğu yıl 2003.
Cevap Yaz 0 0

Spor Manşet

Haberler

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Spor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Koronavirüs, Fenerbahçe’nin planını suya düşürdü Spor
Koronavirüs, Fenerbahçe'nin planını suya düşürdü
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin’e sert tepki Spor
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak Spor
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak
Muslera, Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Spor
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi

Son Dakika Spor Haberleri

18:53: Yusuf Günay: "Sonuçlar çıkına kadar hastanede tedavime başlanmasına karar verildi" - Spor 18:51: Taha Akgül: "Olimpiyatı ertelemek doğru karar" - Spor 18:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Spor 18:50: FIFA Başkanı Infantino'dan koronavirüse karşı dayanışma çağrısı - Spor 18:48: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Spor 18:41: Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt - Spor 18:28: Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı - Spor 18:15: BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu - Spor 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı - Spor 17:31: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor
Loading