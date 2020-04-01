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Petkim'den tıbbi malzeme hammaddesi imalatı için 24 saat üretim

SOCAR Türkiye iştiraki Petkim'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kritik önem taşıyan tıbbi malzemelerin ve ambalajların hammadde üretimine ağırlık vererek talebi karşılamak için 24 saat kesintisiz çalıştığı bildirildi.

01.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:00
Petkim'den tıbbi malzeme hammaddesi imalatı için 24 saat üretim
SOCAR Türkiye iştiraki Petkim 'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kritik önem taşıyan tıbbi malzemelerin ve ambalajların hammadde üretimine ağırlık vererek talebi karşılamak için 24 saat kesintisiz çalıştığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Petkim'in üretim planını iç piyasanın ihtiyacına göre sürdürdüğü belirtildi.
Petkim'in plastik, medikal ve ambalaj sanayi için hammadde tedariği sağladığı kaydedilen açıklamada, "Petkim, Türkiye'de bu zor dönemde ihtiyaç duyulan hammaddeleri tedarik etmeye aralıksız olarak devam ediyor ve virüse karşı önlem amacıyla kullanımı artan ambalaj, tek kullanımlık plastik ve medikal ürünlerin hammadde talebini 24 saat kesintisiz üretim yaparak karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, dünya plastik endüstrisinin Kovid-19 ile mücadele sürecinde ürünleriyle öne çıktığını belirtti.
Türkiye'de bu sektörün en önemli oyuncusu olarak 55 yıldır iç piyasaya tedarik sağlayarak petrokimya ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 18'ini karşıladıklarını aktaran Mammadov, şunları kaydetti:
"Hammadde sağladığımız plastik sektörü, hastaların tedavisi ve sağlık personelinin korunması için gerekli olan malzemelerin üretimini yaptığı için hammadde sorunu yaşamamalı. Bu zorlu dönemde ithalat yerine iç piyasadaki üreticilerle ivedi ve yerli çözümler geliştirebilmenin ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Petkim olarak bu süreçte yerli üreticinin hammadde taleplerine kesintisiz yanıt vererek üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir özveri ile yerine getiriyoruz. Örneğin son günlerde çok fazla gündemde olan maske ve tulum kumaşı üretiminde kullanılan 'polipropilen nonwoven' türünden gelen taleplerin tamamını karşılıyoruz. Bu kritik süreçte Petkim olarak, bu ürünlerin satış fiyatlarında herhangi bir artışa gitmezken üretim ve dağıtımı kesintisiz yerine getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Petkim, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Petkim'den tıbbi malzeme hammaddesi imalatı için 24 saat üretim - Ekonomi

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