Petkim Limanı'na dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikası verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen, Yeşil Liman (Green Port) Projesi kapsamında verilen Yeşil Liman Sertifikası sahiplerini buldu.

SOCAR Türkiye'ye ait Petkim Limanı'nın almaya hak kazandığı Yeşil Liman Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından Petkim'in Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demirözü'ne takdim edildi.

Yeniden belgelendirme kapsamında; liman operasyonları, limanlarda sağlık ve güvenlik, çevre yönetim sistemleri, sera gazı yönetim planı ve enerji verimliliği denetimi uzmanlar tarafından gerçekleştirildi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi , TS/ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama Sistemi ve TS/ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nden oluşan entegre yönetim sistemi yapısına sahip olan Petkim, böylelikle dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikasını mevcut yapısına eklemiş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından 2014 yılında başlatılan Yeşil Liman Projesi ile liman tesislerinde entegre kalite yönetim sisteminin oluşturulması, çevredeki deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması, çevresel kirliliğin azaltılması, enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması, atık geri dönüşümünün sağlanarak atık miktarının azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.