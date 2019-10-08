Petkimspor'a final tesellisi

Türkiye Basketbol
Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı kadro oluşturan Petkimspor
, final maçında Federasyon Kupası'nı kıl payıyla kaçırdı. Basketbol Federasyonu'nun her sezon öncesi TBL takımları arasında düzenlediği, Eskişehir'in ev sahipliğindeki geleneksel organizasyonda Bornova Belediyespor'u 76-61, Anadolu Basket'i 103-54, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 86-53, Bandırma Kırmızı'yı 60-54, Akhisar Belediye Basketbol'u ise 90-89 yenerek finale çıkan Petkim, finalde Final Gençlik'e 97-95 mağlup oldu. Petkimspor, kupayı kaçırsa da lig maratonu öncesi rakiplerine gözdağı verdi.