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Petkimspor'dan iki transfer

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL), yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Arda Vekiloğlu'nu getiren Petkimspor, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile anlaşma sağladı.

19.07.2019 11:05 Petkimspor
Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL), yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Arda Vekiloğlu'nu getiren Petkimspor, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile anlaşma sağladı.

Petkimspor, transfere hız verdi. Arda Vekiloğlu'nun başantrenörlük görevine gelmesinin ardından kulüp, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile de anlaşma imzaladı.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 1.88 boyunda olan 25 yaşındaki sporcu Tayfun Erülkü, 19 maçta 2.4 sayı, 1.2 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarını yakaladı. 2018-2019 sezonunda da Bahçeşehir Koleji için ter döken Hakan Yapar ise 24 maçta 4.5 sayı, 1.8 ribaund ile 0.8 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Tayfun Erülkü, Petkimspor, Spor

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