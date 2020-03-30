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Petlas, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarına tedbir amaçlı izin kullandırıyor

Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan 70 ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilen 2 çalışana tedbir amaçlı izin kullandırıldığı bildirildi.

30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:52
Petlas, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarına tedbir amaçlı izin kullandırıyor
Kırşehir 'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan 70 ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilen 2 çalışana tedbir amaçlı izin kullandırıldığı bildirildi.
Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, yetkili makamların koronavirüs önlemleriyle ilgili talimatları çerçevesinde üretim faaliyetinin sürdürüldüğü belirtildi.

İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı ve yönetim kararları çerçevesine bazı önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, kişisel hijyen ve el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirme yapıldığı, 3 bin broşür bastırılarak çalışanların görebileceği yerlere asıldığı vurgulandı.

Fabrika girişinde termal kamera uygulaması yapıldığı ve dışarıdan gelen şoförlerin ateşinin ölçüldüğü belirtilen açıklamada, tesislere dışarıdan ziyaretlerin durdurulduğu, yemekhane kullanımında kişi sayısının seyreltildiği, servis aracı sayısının artırıldığı aktarıldı.
"Koronavirüs belirtisi gösteren çalışan yok"
Açıklamada, kendileri herhangi bir belirti göstermese dahi aile teması çevrelerinde kuşkulu durum olabileceğini belirten 2 çalışanın sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu arkadaşlarımıza tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, kronik hastalığı bulunan yaklaşık 70 arkadaşımıza da tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır. Çalışanlarımız, iş yerinde hijyen ve sosyal mesafeyi koruma konusunda bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir."
Açıklamada, bugün itibarı ile çalışanlar arasında koronavirüs kuşkusu oluşturacak hastalık belirtisi gösteren herhangi bir kişi olmadığı belirtilerek, sosyal medyada bu yönde yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı da vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırşehir, Petlas, Ekonomi
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