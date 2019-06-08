Petrol arama ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 5 şirkete petrol arama ruhsatı verildi.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Genel Müdürlüğüne (TPAO) Marmara Denizi
'ndeki çeşitli sahalar için 524 ila 58 bin 759 hektar arasında değişen 7 saha 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
TPAO'ya Marmara ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki 4 bin 149 ila 61 bin 455 hektar arasında değişen 12 kara sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
ve TPAO şirketleri Marmara Denizi'nin İstanbul
sınırlarında bulunan 8 bin 442 hektarlık alana sekiz yıl süreyle yüzde 50 hisselerle müşterek bir adet petrol arama ruhsatı sahibi oldu.
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Denizli
ve Muğla
'da bulunan 61 bin 910 hektarlık alan için 5 yıl petrol arama ruhsatı verilirken, Protech Enerji Petrol Madencilik San ve Ticaret AŞ'ye Adıyaman
ile Şanlıurfa
'da 55 bin 554 hektarlık alan için petrol arama ruhsatı verilmesine karar verildi.
Era Enerji, Enerji Servisi Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne de Konya
ve Niğde
bölgelerindeki 15 bin 331 hektar saha için 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
Kaynak: AA
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