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Petrol boru hattına çarpan otomobil yangın çıkardı

Petrol boru hattına çarpan otomobil yangın çıkardıRusya, (DHA)- Rusya'da, kontrolden çıkarak petrol boru hattına çarpan otomobil yangına sebep oldu.

23.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:32
Petrol boru hattına çarpan otomobil yangın çıkardı
, (DHA)- Rusya'da, kontrolden çıkarak petrol boru hattına çarpan otomobil yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Rusya'nın Nalçik kentinde Gukova Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin petrol boru hattına çarpması sonucu yangın çıktı. Boru hattının yanında bulunan apartmana da sıçrayan yangın paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Petrol boru hattına çarpan otomobil yangın çıkardı

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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