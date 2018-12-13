Petrol Boru Hattına Yıldırım Düşmesi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:37



13 Aralık 2018 Perşembe 12:37

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına dün akşam yıldırım isabet etmesi sonucu meydana gelen sızıntının ardından, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen sızıntının Gökçedere Mahallesi'nde yol açtığı zarar gün ağırınca ortaya çıktı.Sokaklardan akan ham petrol, birçok evin bahçesi ile giriş katlarına doldu.Zeytin bahçeleri ve mezarlık ile cami ve okul bahçelerinin de petrolle kirlendiği olayın ardından, bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri evlerde ve çevrede biriken ham petrolü vidanjörlerle tahliye ediyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise tarım alanlarında hasar tespit çalışması yaptı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede sabotaj ihtimaline karşı mayın arama ve bomba imha köpekleri "Mızrak" ve "Azot" eşliğinde arama tarama çalışması gerçekleştirdi.BOTAŞ ekipleri ise hasar gören boru hattında onarım çalışması başlattı.Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş, ilçe kaymakamı ve belediye başkanı ile ilgili tüm ekiplerin dün geceden bu yana sahada olduklarını belirtti.Mahallede hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Kuş, "Tarım arazilerimiz ve hayvanlarımızın dışında tahminen 60-70 civarında evimiz zarar gördü. BOTAŞ Bölge Müdürümüz buradaydı, zararların giderileceğini' söyledi. Evlerde ham petrolden kaynaklı kirlenmeler de en kısa zamanda temizlenecek." diye konuştu.Gökçedere Mahallesi'nden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na dün akşam yıldırım düşmüştü.Zarar gören boru hattından sızan ham petrolün bahçelerine dolduğu 34 ev, tedbir amaçlı boşaltılmıştı.Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaşmıştı.