Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

OSMANİYE'de, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesi Nohut köyü Hacıalma mevkiinde Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında, 20 Şubat günü yapılan kontrollerde, hat üzerine vana takılarak yaklaşık yüz elli metre hat çekildiği ve otoban kenarından yükleme yapılarak hırsızlık yapıldığını tespit etti. Ekipler önlem alırken, 25 Şubat günü saat 03.00 sıralarında 2 kişi bölgeye geldi. Kısa süreli kovalamaca sonucu şüphelilerden M.E. yakalandı, diğeri ise kaçtı.

M.E.'nin yapılan sorgusunda, S.K. ve F.K.'nin de kendisi ile birlikte olduğunu ve bölgeye boru hattından hırsızlık yapmak için geldiklerini itiraf etti. Şüphelilerden S.K., Bahçe ilçe merkezinde yakalandı. F.K.'nin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

S.K. ve M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.