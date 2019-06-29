29.06.2019 11:41
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Petrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Petrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait boru hattından petrol çalmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait boru hattından petrol çalmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hilvan'ın Kantara Mahallesi yakınlarındaki araziden geçen BOTAŞ'a ait petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan 2 kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark eden 2 kişi, otomobille kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri kısa kovalamacanın ardından durdurduğu otomobildeki İbrahim Halil A. ile Mehmet A.'yı gözaltına aldı.
KAMYONA İKİZ PLAKA ÇIKARTMIŞLAR
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 27 BOP 04 plakalı kamyonun kasasında ham petrol çalmak amacıyla kurulu düzeneğin olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada çalıntı olduğu ve şase numarasının silindiği belirlenen kamyonun plakasının da ikiz plaka olarak çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan İbrahim Halil A. ile Mehmet A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , Hilvan , Jandarma , Güncel

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