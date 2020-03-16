Petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
16.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:56
Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucu ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 480 litre ham petrol, birer tonluk 6 plastik depo, iki ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmak amacıyla kullanılan 24 torba kırmızı toprak ele geçirildi.
Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucu ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 480 litre ham petrol, birer tonluk 6 plastik depo, iki ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmak amacıyla kullanılan 24 torba kırmızı toprak ele geçirildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı