23.06.2019 16:41
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Petrol Caddesinde asfaltı tamamlanan kısım trafiğe açıldı

Petrol Caddesinde asfaltı tamamlanan kısım trafiğe açıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmasından sonra yolun çizgileri çizildi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmasından sonra yolun çizgileri çizildi.

Petrol Caddesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha önce tamamladıkları asfalt çalışmalarından sonra asfaltlanan kısımları tamamen trafiğe açtıklarını söyleyerek, yolun diğer şeridinin ise elektrik kurumu tarafından belirlenen noktalara elektrik direklerini dikmesinden sonra tamamlanacağını dile getirdi.

Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Fen İşleri Müdürlüğü , Güncel

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