Haberler » Güncel » Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması - Haber

Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesinde refüj çalışması gerçekleştirildi.

23.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:07 Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesinde refüj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, "İl genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları birçok noktada sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Petrol Caddesinde refüj çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48   Poşetlediği paraları unutup sigaraları çalan zanlı güvenlik kamerasında - Haber
18:46   FLAŞ - Haber
18:46   Van 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı - Haber
18:46   Seyhan Arman Sobe'de anlattı: Biz ötekilerin de ötekisiyiz - Haber
18:46   Edirne merkezli 3 ildeki kaçak içki operasyonunda 12 gözaltı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:49:36