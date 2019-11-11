Haberler » Güncel » Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı - Haber

Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.

11.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:39Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Petrol Caddesi'nin yol çizgileri çizildi. Petrol Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren trafik amirliği yetkilileri, fen işleri müdürlüğü tarafından daha önce tamamlanan asfalt çalışmalarından sonra, asfaltlanan kısımlarda yol çizgi çalışması yapıldığını belirtti.

Caddeyi kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53 Çocukların halk süt sevinci
19:58 Mogherini deaş'lıların iadesi, ab üyesi devletlerin yetki alanına giriyor
19:57 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
19:55 Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 20:00:56