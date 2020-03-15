Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.
15.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:37
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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