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Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.

15.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:37
Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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