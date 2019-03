Petrol Devleri Latin Amerika'yı Soymak İstiyor"

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Neoliberalizm dalgası içinde petrol devleri Latin Amerika 'yı soymak istiyor.Latin Amerika bölgesi karlı neoliberal atmosferde petrol ve doğalgaz şirketleri için gittikçe daha da büyüyen bir yatırım merkezi oluyor.Petrol şirketleri Latin Amerika'yı önemli bir yatırım sahası olarak görüyor. Bu hafta İngiliz petrol devi The British Petroleum (BP) ve Norveç çokuluslu sermayesi Equinor, hisrokarbon üretimi alanında Latin Amerika'nın önümüzdeki on yıl içinde önemli bir kaynak haline geleceğini duyurdu.Equinor şirketi petrol üretiminin 2030 yılında yüzde 30'unun bölgeden geleceğini beklediklerini ilan etti. Her iki şirket de madencilik, petrol ve doğalgaz çıkartma ve yenilenebilir enerji alanlarında konumlarını geliştirmeye çalışıyor.Equinor'un Teknoloji Başkan yardımcısı Luis Gustavo Baquero, "Stratejik bir kesinliğe sahipseniz bu Latin Amerika ülkelerinde doğru zamanda büyümeyi beklemek için hazırda beklemelisiniz. Kurumsal olarak bütün Latin Amerika ülkelerini aynı kefeye koyamayız" dedi.Yakın bir zamanda ise petrokimya şirketi Shell Kolombiya 'nın sağ kanat hükümetinin Başkanı Ivan Duque ile iki ayrı keşif ve üretim anlaşması imzaladı. Anlaşmalar ise Karayip Denizi açıklarında keşif yapma ve şirketin başlangıç olarak 100 milyon dolar yatırımda bulunmasını gerektiriyor.BP'nin Latin Amerika Bölgesel Başkanı Felipe Arbelaez de Arjantin 'in petrol ihracatçısı olmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Arjantin'deki dev Vaca Muerta sahası dünyada son yıllarda bulunan en büyük geleneksel olmayan petrol ve gaz yapılanmasını teşkil ediyor. "Şirketlerin sıvılaştırılmış doğalgaza umut vadedici sonuçları nedeniyle daha fazla para yönlendirdiklerinü düşünüyorum. Arjantin için en büyük zorluk ise makro ekonomik istikrar" diye konuştu. Reuters haber ajansına göre, Arjantin beş yıl içinde üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor. Özel yatırımları davet ederek günde 260 milyon metreküp doğalgaz üretmeyi hedefliyor.Dev Vaca Muerta sahasından faydalanmak adına Arjantin'in neoliberal hükümet Başkanı Mauricio Macri, 2017 yılında yapılan Toplu İsş Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirdi.Petol şirketleri genellikle işçilerinin uluslararası manada insan haklarını ve çalışan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. 2019 yılı Şubat'ında Shell'in sistematik insan hakları ihlalleri BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yazılı bir açıklamayla kınandı.Kaynak: telesurenglish.net Timeturk / Çeviri HaberThe post "Petrol devleri Latin Amerika'yı soymak istiyor" appeared first on Enerji Enstitüsü