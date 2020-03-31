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Petrol dipten döndü, altın hafif geriledi

Küresel düzeyde giderek artan seyahat sınırlamalarına bağlı olarak iptal edilen uçuşların da etkisiyle sert düşen petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji piyasalarında istikrar için birlikte hareket etme konusunda anlaşmalarıyla, dip...

31.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:46
Petrol dipten döndü, altın hafif geriledi

Küresel düzeyde giderek artan seyahat sınırlamalarına bağlı olarak iptal edilen uçuşların da etkisiyle sert düşen petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji piyasalarında istikrar için birlikte hareket etme konusunda anlaşmalarıyla, dip düzeylerden yukarıya döndü.

Buna karşılık, Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksinin (PMI),  Mart ayında, 45 olan beklentilere karşın, 52'ye yükselerek Şubat ayındaki, bugüne kadar görülen en düşük düzeyi olan 35.7'den toparlanmasıyla Asya'da hisse senedi borsalarının yükselmesiyle, altın fiyatları hafif gerilese de 1,610 doların üzerinde tutundu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2.57 artışla 27.13 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 4.38 artışla 25.28 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 14.09 dolardan,

altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,614.58 dolardan,

bakır, yüzde 1.21 düşüşle 4,756.50 dolardan,

platin, yüzde 0.05 artışla 727.75 dolardan,

paladyum yüzde 0.09 düşüşle 2,323.04 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 343 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Ekonomi
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