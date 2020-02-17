Petrol filatları hafif geriledi, altın yatay

Covid-19 salgınının, başta Çin olmak üzere genel olarak Asya 'da petrol talebinin etkilerine ilişkin verilerinin beklendiği emtia piyasalarında petrol fiyatları, geçen haftanın yüzde 5.0'i aşan kazanımının ardından yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Güvenli liman altının fiyatları ise, Covid-19 salgınının etkileriyle haftaya yatay başladı.

Gelişmelerle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.15 düşüşle 57.15 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.40 düşüşle 52.01 dolara geriledi.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.50 artışla 17.82 dolardan,

altın, değişmeyerek 1,582.84 dolardan,

bakır, yüzde 0.03 artışla 2.627 dolardan,

platin, yüzde 2.7 artışla 971.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.6 artışla 2,445.71 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 502 liraya, Cumhuriyet altını da 2,074 liraya yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.