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Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yakında toplanabileceğine ilişkin haberlerle petrolde yükseliş sürerken, doların hızlı yükselişinin etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

03.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:40
Petrol fiyatarı yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yakında toplanabileceğine ilişkin haberlerle petrolde yükseliş sürerken, doların hızlı yükselişinin etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı 30.80 dolara kadar yükseldikten sonra, 28.37 dolara çekilirken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı 26.77 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 14.48 dolardan,

altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,611.23 dolardan,

bakır, yüzde 1.60 artışla 4,881.50 dolardan,

platin, yüzde 0.70 düşüşle 725.81 dolardan,

paladyum yüzde 0.47 artışla 2,229.09 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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