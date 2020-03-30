Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü
Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi.
30.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:16
Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi. NYMEX ham petrol 20 doların altına gerilerken brent petrol 23 dolara kadar çekildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi