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Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü

Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi.

30.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:16
Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü
Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi. NYMEX ham petrol 20 doların altına gerilerken brent petrol 23 dolara kadar çekildi.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü - Ekonomi

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