Petrol fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi
Koronavirüsün esir aldığı küresel piyasalarda petrol fiyatlarında da yüzde 10'u aşan düşüşler yaşanıyor.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Koronavirüsün esir aldığı küresel piyasalarda petrol fiyatlarında da yüzde 10'u aşan düşüşler yaşanıyor. Mart başında 50 doların üzerindeki brent petrolün varili bugün 30 dolara kadar çekildi.
Kaynak: Dunya.com
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