Petrol fiyatları dip seviyelere doğru geriliyor
Suudi Arabistan'ın 'fiyat savaşları'nda kararlı olduğunu gösteren açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim daha da hissedildi.
18.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:32
Suudi Arabistan'ın 'fiyat savaşları'nda kararlı olduğunu gösteren açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim daha da hissedildi. Brent petrolün varil fiyatı 28,5 dolara indi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi
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