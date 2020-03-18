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Petrol fiyatları dip seviyelere doğru geriliyor

Suudi Arabistan'ın 'fiyat savaşları'nda kararlı olduğunu gösteren açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim daha da hissedildi.

18.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:32
Petrol fiyatları dip seviyelere doğru geriliyor
Suudi Arabistan'ın 'fiyat savaşları'nda kararlı olduğunu gösteren açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim daha da hissedildi. Brent petrolün varil fiyatı 28,5 dolara indi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi

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