Haberler » Ekonomi » Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Ekonomi

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek ham petrol üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi.

12.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:49Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısında miktarı artırmayacağına ilişkin haberlerin yanında, Suudi Arabistan'daki yüksek ham petrol üretimi, arz fazlası endişelerini daha da güçlendirdi. Bu gelişmelerle, petrol fiyatları ikinci günde de düştü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 62.04 dolara, ABD hafif ham petrolü de dün yüzde 0.3 düşüşle 56.68 dolara geriledi.

Yatırımcıların ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki gelişmelere odaklandığı piyasalarda altın ons fiyatı 1,456.01 dolar ile yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.32 düşüşle 16.80 dolardan,

altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,456.01 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.37 artışla 878.82 dolardan ve

paladyum yüzde 0.40 artışla 1,695.34 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,831 liraya geriledi.



Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:08 Golf sahaları turizm potansiyelini artıracak
10:59 Türkiye'nin yüzde 17'lik patates tohumu ihtiyacını Ahlat karşılıyor
11:04 Türkiye'nin jeotermal enerjisine övgü
11:04 Erzincan'dan dünyanın dört bir yanına meyve suyu ihracatı
11:04 TCMB'den repo ihalesi
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son Dakika: Erdoğan'dan tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili açıklama
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:09:04