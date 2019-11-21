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Petrol fiyatları düştü, altın yatay

ABD Senato'sunun Hong Kong'da göstericileri destekleyen tasarıyı kabul etmesinin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle petrol fiyatları düşerken, altın yatay hareket ediyor.

21.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:47Petrol fiyatları düştü, altın yatay

ABD Senato'sunun Hong Kong'da göstericileri destekleyen tasarıyı kabul etmesinin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle petrol fiyatları düşerken, altın yatay hareket ediyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 düşerek 62.20 dolara gerilerken, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.3 düşüşle 56.84 dolara indi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,471.02 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 17.09 dolardan,

altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,470.01 dolardan,

bakır, yüzde 0.09 artışla 2.66 dolardan,

platin, yüzde 0.66 düşüşle 913.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.53 düşüşle 1,760.23 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 lira, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,818 liradan satılıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: DHA

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